ФИРМА ООО "САЭ"
Фирма САЭ предлагает оборудование для систем автоматики, электрики, пожарно-охранной сигнализации, противопожарной автоматики.
Мы предлагаем комплексные решения по автоматизации инженерных систем, диспетчеризации и оснащению зданий и сооружений едиными системами управления, осуществляем квалифицированный подбор и поставку оборуования, выполняем полный комплекс работ от проектирования до пуска оборудования и его сервисного обслуживания.
Коллектив фирмы САЭ — это профессионалы с многолетним опытом работы. Наши специалисты, прошедшие обучение и аттестацию в европейских представительствах фирм-партнеров, помогут Вам в решении разнообразных задач — от проектирования и подбора оптимального оборудования, до проведения монтажных и пуско-наладочных работ.
На все устанавливаемое оборудование обеспечивается гарантийное и сервисное обслуживание. Монтажные работы выполняются на самом высоком уровне, с применением современных материалов и технологий. Опыт наших работников позволяет проводить работы быстро и аккуратно, с учетом пожеланий заказчика.
Компания «САЭ» - это команда профессионалов, готовых взяться за выполнение задания любого уровня сложности. Перспективное направление деятельности нашей фирмы – автоматизация инженерных систем. Мы реализуем сертифицированное оборудование для организации коммуникационных систем, противопожарной автоматики, пожарно-охранной сигнализации. Специалисты с многолетним опытом выполнят монтажные работы на высшем уровне.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Все работы проводятся с соблюдением норм и требований, прописанных в законодательстве. Мы всегда учитываем пожелания заказчика, что обеспечивает безупречный результат в каждом конкретном случае.
Мы предлагаем комплексные решения по автоматизации инженерных систем, диспетчеризации и оснащению зданий и сооружений едиными системами управления, осуществляем квалифицированный подбор и поставку оборуования, выполняем полный комплекс работ от проектирования до пуска оборудования и его сервисного обслуживания.
Коллектив фирмы САЭ — это профессионалы с многолетним опытом работы. Наши специалисты, прошедшие обучение и аттестацию в европейских представительствах фирм-партнеров, помогут Вам в решении разнообразных задач — от проектирования и подбора оптимального оборудования, до проведения монтажных и пуско-наладочных работ.
На все устанавливаемое оборудование обеспечивается гарантийное и сервисное обслуживание. Монтажные работы выполняются на самом высоком уровне, с применением современных материалов и технологий. Опыт наших работников позволяет проводить работы быстро и аккуратно, с учетом пожеланий заказчика.
Компания «САЭ» - это команда профессионалов, готовых взяться за выполнение задания любого уровня сложности. Перспективное направление деятельности нашей фирмы – автоматизация инженерных систем. Мы реализуем сертифицированное оборудование для организации коммуникационных систем, противопожарной автоматики, пожарно-охранной сигнализации. Специалисты с многолетним опытом выполнят монтажные работы на высшем уровне.
Почему стоит обратиться именно к нам?
- Богатый ассортимент оборудования от надёжных производителей.
- Широкий перечень услуг.
- Прозрачное ценообразование.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Профессиональная консультация.
- Диспетчеризация инженерных систем.
- Гарантия и сервисное обслуживание установленных приборов.
Все работы проводятся с соблюдением норм и требований, прописанных в законодательстве. Мы всегда учитываем пожелания заказчика, что обеспечивает безупречный результат в каждом конкретном случае.